ضبط عاطل ابتز سيدة بصور وفيديوهات على مواقع التواصل

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عاطل، مقيم بمحافظة البحيرة، لقيامه بإرسال رسائل لحساب إحدى السيدات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، تضمنت عبارات تهديد وابتزاز؛ للحصول على مبالغ مالية نظير عدم نشر صور ومقاطع فيديو خاصة بها.وعُثر بحوزة المتهم على هاتف محمول، بفحصه تبين وجود صور ومقاطع فيديو خاصة بالمجنى عليها، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة لابتزاز الشاكية بغرض الاستفادة ماديًا.كما تبين قيامه بإنشاء حسابين آخرين بانتحال اسم مستعار، واستخدامهما فى ابتزاز السيدات بصور وفيديوهات تحصل عليها عن طريق التعارف عليهن.تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم.