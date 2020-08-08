فقيه دستورى: إعادة مجلس الشيوخ رد اعتبار للحياة السياسية

قال الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، إن إعادة مجلس الشيوخ رد اعتبار للحياة السياسية والبرلمانية، مشيرا إلى أن مجلس الشيوخ كان موجودا منذ دستور 1923، وإلغاؤه كان خطيئة كبرى.وأشار شوقي السيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أن معظم الدول تتجه لغرفتين برلمانيتين، ويتزايد عدد الدول التي تسير نحو هذا الاتجاه، مردفا: "من كثرة وجود الغرفة الثانية، يوجد اتحاد لمجلس الشيوخ".وأضاف: "مجلس الشيوخ، ليس ازدواجًا لمجلس النواب، وإنما تحسين صناعة التشريع، ومشاركة مواطنين لهم كفاءات من نوع خاص، فمن شأنه تعظيم الحياة البرلمانية والسياسية، وهو في صالح البلد".ونوه شوقي السيد، إلى أنه ليس مع فكرة تهديد الناخبين بدفع غرامة، في حال الامتناع عن التصويت، منوها إلى أنه من بين مسئولية هيئة الانتخابات توعية وتشجيع الناخبين على المشاركة في التصويت، وأهميته.