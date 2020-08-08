«الأعلى للإعلام» يطلق جائزة دولية في الصحافة والإعلام

وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، على خطة التدريب التي وضعتها لجنة التدريب برئاسة الدكتورة منى الحديدي، والتي تتناول تصورًا لعدد من الدورات يقوم المجلس بالإعداد لعقدها.واتفق أعضاء المجلس أن يكون بها تنوع لتناسب جميع الأعمار والخبرات ليستفيد منها جميع الإعلاميين، وأيضًا، ستشهد تعاونًا مع عدد من المؤسسات الوطنية للاستعانة بخبراتهم، واقترح بعض الأعضاء الاستعانة بشخصيات إعلامية عالمية من الخارج لتقديم دورات تدريبية للإعلاميين المصريين.كما قرر المجلس إطلاق جائزة كبرى في الصحافة والإعلام على المستوى العربي والدولي لأفضل إعلامي (أفضل مقدم برامج)، أفضل مقال صحفي وأفضل تغطية صحفية وإعلامية.