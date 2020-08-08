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السبت 08 أغسطس 2020 الموافق 18 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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أمل حجازي: أنتمي للبنان فقط ووطنية لأبعد الحدود

السبت 08/أغسطس/2020 - 06:00 م
الفنانة اللبنانية
الفنانة اللبنانية أمل حجازي
سناء إسماعيل
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دافعت الفنانة اللبنانية أمل حجازي، عن وطنها لبنان بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها، مؤكدة عدم انتمائها لأي حزب سياسي.

وقالت أمل في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع التدوينات "توتير": "في ناس بتستغرب إنه يكون الإنسان وطني وبس مع وطنه أنا إسمي أمل حجازي أقسم بالله العظيم أني لا أنتمي لأحد أنتمي للبنان فقط.. ووطنية إلى أبعد حدود.. اقتضى التوضيح".

وكانت لبنان قد شهدت اليوم السبت مظاهرات عارمة، وذلك للتعبير عن غضبهم الشديد بعد انفجار مرفأ بيروت، والذي تسبب في دمار شامل بالعاصمة بيروت مطالبين الحكومة بالرحيل.

وضرب انفجار ضخم، مساء الثلاثاء الماضي، مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى وآلاف الجرحى، إلى جانب أضرار مادية جسيمة، في منشآت عامة وخاصة بينها مقار دبلوماسية.
أمل حجازي: أنتمي للبنان فقط ووطنية لأبعد الحدود
أمل حجازي: أنتمي للبنان فقط ووطنية لأبعد الحدود

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