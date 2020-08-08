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السبت 08 أغسطس 2020 الموافق 18 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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جوهرة بإطلالة جريئة على «إنستجرام»

السبت 08/أغسطس/2020 - 05:57 م
الفنانة الاستعراضية
الفنانة الاستعراضية جوهرة
رباب الأهواني
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شاركت الفنانة الاستعراضية جوهرة، جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بصورة جديدة لها.

وظهرت جوهرة بإطلالة جريئة، حيث ارتدت سترة باللون الأبيض مكشوفة الصدر والكتفين، واعتمدت لوك جديد ومختلف حيث ظهرت بتسريحة الكعكة بشكل كلاسيكي، واختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون إطلالتها.

كما ارتدت جوهرة عددا من قطع الإكسسوارات البسيطة، وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من متابعيها.

يذكر أن الفنانة الاستعراضية جوهرة، شاركت في فيلم "الفلوس" مع الفنان تامر حسني الذي طرح شهر ديسمبر الماضي، وحقق إيرادات عالية في شباك تذاكر السينما المصرية والعربية.

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