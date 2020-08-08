تأجيل دعوى علاء عبدالفتاح لاصطحاب «لاب توب وموبايل» خلال مراقبته

قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، برئاسة المستشار يسري الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من الناشط علاء عبدالفتاح، لتمكينه من اصطحاب كمبيوتر محمول (لاب توب) وتليفون محمول أثناء تنفيذه مدة المراقبة الشرطية بقسم شرطة الدقي من السادسة مساء حتى السادسة صباح اليوم التالي، لجلسة 5 سبتمبر المقبل.وذكرت الدعوى، أن المراقبة التي تفرضها وزارة الداخلية على عبدالفتاح تقتضي اصطحاب لاب توب وموبايل، لإنجاز وتحقيق مهامه أثناء المراقبة، لا سيما وأنه يقضي عدد ساعات طويلة داخل القسم، مما يتسبب في إضاعة الوقت.واستندت الدعوى، على أهمية اصطحاب هذه الوسائل لمتابعة التطورات العلمية والمهنية بمجال عمله بعلوم الكمبيوتر والبرمجيات.