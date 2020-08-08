ضبط 31 متهمًا بحوزتهم مواد مخدرة بالجيزة

ألقت مباحث الجيزة، القبض على 31 متهمًا، بحوزتهم مواد مخدرة خلال حملة أمنية استهدفت عدة بؤر إجرامية في أنحاء المحافظة.وتنوعت المضبوطات ما بين أقراص مخدرة، وحشيش، وهيروين، وبانجو.وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم المضبوطات بقصد الاتجار، وتم إحالتهم إلى النيابات المختصة للتحقيق.