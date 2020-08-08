نيللى كريم تنتهى من تصوير حلقة برنامج «قعدة رجالة»

انتهت الفنانة نيللي كريم، مؤخرا من تصوير حلقة برنامج "قعدة رجالة" حيث تواجدت في بيروت خلال الفترة الماضية، ويتم تصوير موسم جديد من البرنامج حاليا في لبنان ويقدمه كل من النجوم خالد سليم وقيس شيخ نجيب ونيقولا معوض.ومن ناحية أخرى، يواصل صناع البرنامج تصوير باقي حلقات الموسم الثالث حيث استضافوا خلال الأيام الماضية كل من نادين نسيب نجيم وفيفي عبدة وغادة عبدالرازق وأصالة.وتواصل نيللي كريم حاليا تصوير أحداث دورها في مسلسل "نمرة اتنين" الذي تخوض بطولة أحد حكاياته ويعتبر فورماته جديد ومختلف في مصر والوطن العربي حيث يتم تقديم المسلسل في 8 حلقات كل منها بقصة وأبطال مختلفين.