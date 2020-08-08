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السبت 08 أغسطس 2020 الموافق 18 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

الأعلى للإعلام يعتمد خطة متابعة انتخابات الشيوخ

السبت 08/أغسطس/2020 - 05:47 م
انتخابات الشيوخ
انتخابات الشيوخ
محمد جعفر
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عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعًا له اليوم، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، لبحث عدد من الملفات المطروحة على الاجتماع، وأبرزها مناقشة الاستعدادات الخاصة بتغطية انتخابات مجلس الشيوخ.

وقرر المجلس اعتماد خطة متابعة انتخابات الشيوخ، عن طريق عقد غرفة عمليات لمتابعة الأداء الإعلامى فى انتخابات مجلس الشيوخ المقرر انعقادها على مدار الأربعة أيام المقبلة، وأنه سوف يكون في حالة انعقاد مستمر على مدار الساعة للتأكد من الأداء الإعلامى ومطابقته لجميع المعايير التى وضعها المجلس، ومتابعة المشاكل التى قد تواجه الإعلاميين والصحفيين فى التغطية ومحاولة حلها بالتنسيق والتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

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