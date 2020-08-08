إيطاليا تطلب 28 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي للتخفيف من مخاطر البطالة

ذكرت وزارة المالية الإيطالية، أن روما طلبت أكثر من 28 مليار يورو (33 مليار دولار) نقدا في ظل برنامج المفوضية الأوروبية؛ للتخفيف من مخاطر البطالة.وذكرت الوزارة في بيانها أن وزير المالية روبرتو جالتييري ووزيرة العمل نونزيا كاتالفو، أرسلا طلبا إلى مسئولي الاتحاد الأوروبي، يضع الخطوط العريضة لكيفية الحصول على هذا المبلغ، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.وأوضحت الوزارة أن هذا المبلغ سيساعد في إطالة أمد تدابير دعم العاملين، مشيرة إلى أن الطاقة الإنتاجية لإيطاليا ستظل أقل من الطبيعي لبعض الوقت، مع ارتفاع خطر البطالة.يشار إلى أن برنامج الدعم للتخفيف من مخاطر البطالة هو مبادرة طارئة بقيمة 100 مليار يورو تهدف إلى تسهيل دعم الأجور بشكل أكثر سخاء، للعمال الخاضعين للتسريح المؤقت وللعاملين لحسابهم الخاص، وسط تداعيات جائحة فيروس كورونا.