ماكرون يتوقع استغلال «حزب الله» لسياسات الضغط الأمريكية بشأن انفجار بيروت

قال مسئول بقصر الإليزيه، اليوم السبت، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن سياسات الضغط الأمريكية يمكن أن يستغلها جماعة حزب الله، بشأن انفجار مرفأ بيروت.وأضاف المسئول أن فرنسا تعتقد بوجود أدلة كافية لافتراض أن انفجار بيروت كان حادثًا.وبخصوص مؤتمر المانحين الخاص بلبنان، صرح المسئول في القصر بأن المؤتمر سيجمع أموالًا لإعادة بناء بيروت، وتقديم مساعدات غذائية، وبناء المدارس والمستشفيات وتوفير التجهيزات الطبية.وكانت وزارة الصحة اللبنانية أفادت بارتفاع عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى 158 قتيلًا وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين.وذكرت الوزارة أن الاتصالات الواردة إلى الرقم الساخن لديها، كشفت عن أن العدد المتبقي للمفقودين يبلغ 21 شخصًا.يذكر أن انفجارًا عنيفًا هز مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، الثلاثاء الماضي، عم صداه أنحاء المدينة، حيث تهشمت واجهات المباني وانهارت شرفاتها، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى وآلاف الجرحى.وأعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان العاصمة بيروت مدينة منكوبة، ورفع توصية إلى الحكومة لإعلان حالة الطوارئ بعد الانفجار.