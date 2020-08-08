ضبط عاطل بحوزته هيروين بشبين الكوم

تمكنت مباحث قسم شبين الكوم، بقيادة الرائد محمود الطباخ رئيس المباحث، من القبض على عاطل تخصص فى الاتجار بمخدر الهيروين، وبحوزته كمية كبيرة بقصد الاتجار.وتلقى اللواء أحمد فاروق، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد عبدالله جلال مدير إدارة البحث الجنائي بالمنوفية، يفيد بقيام الرائد محمود الطباخ رئيس مباحث قسم شبين الكوم، والنقيب محمود رمضان معاون مباحث القسم، من القبض على "أ. ع. م" 33 سنة، ومقيم البر الشرقى، وبحوزته كمية كبيرة من مادة الهيروين المخدر، قبل بيعها على شباب مدينة شبين الكوم بهدف الاتجار، ومبلغ مالي حصيلة البيع وهاتف محمول للتواصل مع عملائه.وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.