نجلة فاروق فلوكس تكشف حالته الصحية

قالت المخرجة يسر فلوكس، نجلة الفنان الكبير فاروق فلوكس، إن والدها بصحة جيدة وبخير تمامًا الآن ولا توجد أي مشكلات.وأضافت نجلة الفنان الكبير في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن والدها دخل المستشفى وأجريت له جراحة عادية وهو بخير ولم يصب بأذى، معبرة عن شكرها لكل من سأل على والدها خلال الساعات الماضية.وكانت أخبار انتشرت خلال الساعات الماضية عن تدهور الحالة الصحية للفنان القدير وانتشرت بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أزعج عائلته خلال الفترة الماضية.