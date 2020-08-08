أسبوع وتنتهى دينا الشربينى من «30 مارس»

تستعد الفنانة دينا الشربيني لاستئناف تصوير أحداث فيلم "30 مارس" بعد توقف الفترة الماضية بسبب إجازة عيد الأضحى.ويتبقى لدينا الشربيني أسبوع تصوير، وتنتهي من تصوير أحداث الفيلم بالكامل، ويشارك في بطولة الفيلم كل أحمد الفيشاوي وخالد الصاوي وأحمد خالد صالح وأسماء أبو اليزيد ومحمد علي رزق ومحمد جمعة وصبري فواز.وتستكمل دينا الشربيني تصوير أحداث فيلم "ثانية واحدة" بعد انتهاء "30 مارس" مباشرة، والفيلم تشارك فيه بجانب النجوم مصطفى خاطر ومحمود حميدة ومحمد أسامة أوس أوس ودينا محسن ويزو والفيلم من إخراج أكرم فريد.