العراق تُمدد حظر التجوال الجزئي حتى 15 أغسطس

أصدرت السلطات العراقية، اليوم السبت، مجموعة قرارات تتعلق بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، من بينها تمديد حظر التجوال الجزئي حتى الـ15 من الشهر الحالي.وتضمنت القرارات أيضًا، شمول أيام الخميس والجمعة والسبت بالحظر الشامل، وأن يكون الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية بنسبة 25%، مع منح الوزارات صلاحيات تقدير الحاجة.كما قررت إعادة النظر بقرار الحظر الجزئي بعد تاريخ الـ15 من الشهر الجاري.وبلغ مجموع حالات الشفاء في العراق 103197 حالة، ووصلت الإصابات إلى 144064 إصابة، أما الوفيات فبلغت 5236 حالة وفاة.