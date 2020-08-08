تعريف المناطق اللوجستية والبورصة السلعية (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، تقريرًا عن تعريف المناطق اللوجستية والبورصة السلعية، حيث تعتبر تلك المناطق مساحات واسعة تشمل عدة أنشطة كفرز وتعبئة وتغليف وتخزين السلع، ولها خطوة مهمة في تحديد أسعار تلك السلع.واستخدام آليات العرض والطلب فى المناطق اللوجستية تتم من خلال بورصة خاصة تقام لهذا الشأن وتقلل معها حلقات التجارة الوسيطة.وفى الواقع فإن فكرة البورصة السلعية قديمة فى مصر، فقد مارست مصر تلك التجربة من خلال بورصة القطن والتى ظلت موجودة حتى خمسينيات القرن الماضى، ويجب على مصر أن تستعد مجددا لتجربتها مرة أخرى من خلال البورصة السلعية برأس مال يصل إلى 100 مليون جنيه وستشمل عددا من السلع فى البداية كالقمح والذرة، ثم تشكل عدد أكبر منها كالحديد والأسمنت.وقد تم التخطيط لإقامة 11 منطقة لوجستية على امتداد مصر بمساحات إجمالية تصل إلى 400 فدان، فى عدد من المحافظات كالبحيرة والفيوم وقنا والدقهلية وغيرها، ثم ترتفع تلك المناطق إلى 60 منطقة بحلول عام 2030.