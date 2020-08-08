150 سيدة يطرقن الأبواب للحث على المشاركة فى انتخابات الشيوخ

قالت مقرر المجلس القومي للمرأة في السويس، فوزية عبدالله، إن فريق عمل قوامه 150 سيدة، بدأن اليوم حملة طرق الأبواب لحث السيدات على المشاركة بانتخابات مجلس الشيوخ.وأضافت مقرر المجلس، أن المشاركات في الحملة مقسمين على أحياء السويس الخمسة، بجانب تشكيل غرفة عمليات لمتابعة مشاركة السيدات في الانتخابات ونقلهن إلى صناديق الاقتراع.وكان فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة السويس، أطلق اليوم حملة طرق الأبواب لحث السيدات على المشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ فى إطار حملة "صوتك لمصر بكرة" التي أطلقها المجلس على مستوى محافظات الجمهورية.وقالت مقرر المجلس القومى للمرأة فى السويس، فوزية عبدالله، إن حملة طرق الأبواب مستمرة لمدة ثلاثة أيام، بدءً من اليوم، وتستهدف 30 ألف سيدة سويسية، بأحياء المحافظة الخمسة، لتوعيتهن بأهمية المشاركة فى صنع القرار السياسى، عن طريق مشاركة العنصر النسائي في الانتخابات المقرر إقامتها يومي 11 و12 أغسطس.