محافظ بورسعيد للشباب: «الرئيس موصينى عليكم»

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، موجها حديثه للشباب: "أقسم بالله الرئيس نفسه يعملكم كل حاجة حلوة، وكل مكالمة يوصيني عليكم".وأضاف المحافظ، خلال لقائه الأسبوعي مع ممثلين عن شباب المحافظة بقاعة الدكتورة فايزة أبوالنجا بديوان عام المحافظة، أنه لا أحد فوق القانون، وأن جميع الجهود الجارية بالدولة والمشروعات غير المسبوقة التي تشهدها مصر في عهد رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، تهدف في المقام الأول إلى مصلحة المواطن.وطالب محافظ بورسعيد الشباب بألا يثقوا في من يحب الكرسي أو يسعى إليه، وأن يغيروا ثقافتهم نحو العمل بالقطاع الخاص لأنه المستقبل الحقيقي لهم.