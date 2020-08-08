السعودية: 1469 إصابة جديدة بكورونا

ذكرت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، أنه تم تسجيل 1469 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، ليصبح العدد الإجمالي للإصابات في المملكة 287262 حالة، بينها 33692 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية.وأضافت الوزارة- وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)- أن 1492 حالة تماثلت للشفاء ليصل عدد المتعافين إلى 250440 حالة، فيما تم تسجيل 37 حالة وفاة جديدة ليبلغ إجمالي الوفيات 3130 حالة.. مشيرة إلى أنه تم إجراء 60846 فحصًا مخبريًّا جديدًا.