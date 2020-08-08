الغضبان: حجم الاستثمارات الصناعية ببورسعيد تجاوز الـ100 مليار جنيه

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، إن حجم الاستثمارات الصناعية داخل المحافظة تجاوز الـ100 مليار جنيه، في المقابل تعداد بورسعيد السكاني لا يتجاوز مليون نسمة.وتوقع المحافظ، خلال لقائه الأسبوعى مع ممثلين عن شباب المحافظة بقاعة الدكتورة فايزة أبوالنجا بديوان عام المحافظة، أنه بعد 5 سنوات من الآن سيكون عدد من شباب مجمع مصانع الـ58 مصنعا لشباب المستثمرين من كبار رجال الأعمال في إفريقيا والشرق الأوسط.وأكد محافظ بورسعيد أن المحافظة بها كيانات اقتصادية في صناعات مختلفة، لتحولها إلى أكبر مدينة حرة تصديرية في مصر.