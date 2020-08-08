«الوطنية للصحافة» تعقد اجتماعًا لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ

عقدت اليوم غرفة متابعة انتخابات مجلس الشيوخ بالهيئة الوطنية للصحافة اجتماعًا برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجى رئيس الهيئة وعضوية كل من الدكتور أحمد مختار والدكتورة فاطمة سيد أحمد ووليد عبدالعزيز ومروة السيسى.تم خلال الاجتماع مناقشة ما تم رصده ومتابعته خلال الأيام الماضية عما تناولته الصحف القومية والبوابات الإلكترونية التابعة لها للإعداد والتجهيز لتغطية العملية الانتخابيةوتناولت اللجنة أهمية قيام الصحف القومية والبوابات الإلكترونية بتحفيز المواطنين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات، والحرص على استكمال العملية الديمقراطية التي تمثلها الغرفة النيابية الثانية وما ستحققه من مكاسب لصالح المواطنين.وطالبت اللجنة بضرورة التواصل مع رؤساء التحرير بالإصدارات القومية لتذليل أى عقبات مع المتابعة الدقيقة للعملية الانتخابية، والالتزام بالإجراءات التى حددتها اللجنة العليا للانتخابات.