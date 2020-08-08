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السبت 08 أغسطس 2020 الموافق 18 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الصحفيين» تشكل غرفة لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ

السبت 08/أغسطس/2020 - 04:05 م
نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
محمد جعفر
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أعلنت نقابة الصحفيين عن تشكيل غرفة عمليات، بإشراف نقيب الصحفيين ضياء رشوان، وعضوية عدد من أعضاء مجلس النقابة: "حسين الزناتي ومحمود كامل وأيمن عبدالمجيد وعمرو بدر"، وذلك لمتابعة وتسهيل أداء الزملاء الصحفيين لمهام عملهم في تغطية انتخابات مجلس الشيوخ.

وأوضح بيان للنقابة أن الغرفة تتلقي أي شكاوى تتعلق بأداء عملهم، وتعمل على مدار الساعة، خلال يومي 11 و12 أغسطس 2020، وهي الأيام التي ستشهد تصويت المصريين بالداخل على انتخابات مجلس الشيوخ، ويستمر عمل اللجنة حتى الانتهاء من فرز الأصوات.

وأعلنت الغرفة أرقامها التي تتلقى عليها الاتصالات من أعضاء مجلس النقابة 01001106188 – 01012227790- 01004801214- 01226409228 ومن الجهاز الإداري بالنقابة 01005741555- 01288888720- 01061949100 - 01120468811.

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