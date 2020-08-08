رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 08 أغسطس 2020 الموافق 18 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«مستقبل وطن» يدعو المصريين فى الخارج للمشاركة فى انتخابات الشيوخ

السبت 08/أغسطس/2020 - 04:04 م
مستقبل وطن
مستقبل وطن
أشرف لاشين
طباعة
أكدت أمانة العلاقات الخارجية والمصريين في الخارج بحزب مستقبل وطن، أنه دائما ما يثبت المصريون في الخارج دورهم الهام والبارز في كل الاستحقاقات الدستورية منذ عام 2014 حتى الآن، حيث لم يتأخروا يومًا عن تأدية واجبهم تجاه وطنهم، منفذين حقهم الدستوري في انتخاب من يمثلهم.

ودعت الأمانة في بيان، السبت، أبناء الوطن في مختلف دول العالم للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ باعتباره حقا دستوريا لكل مصري مقيم بالخارج، فتشكيل مجلس الشيوخ أمر في غاية الأهمية نظرا لكونه معاونا لمجلس النواب، ومجالا لتبادل وجهات النظر بين المتخصصين وأهل الخبرة والعلم، ما يساعد في عملية التشريع.

وثمنت الأمانة جهود كل من وزراتي الخارجية والهجرة والهيئة الوطنية للانتخابات، لإتاحة خدمة التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ عن طريق البريد السريع، في سابقة تعد الأولى من نوعها، لتيسير الأمور أمام الناخبين المصريين بالخارج.

موضوعات متعلقة

مؤامرات سعاد حسنى.. سر رفض نور الشريف التمثيل مع السندريلا للأبد

أسوأ ليلة في حياة هند رستم.. «المرحوم كان بينام هنا»

تحديد هوية المتهمين بسرقة فيلا محمود الخطيب وضبطهم خلال ساعات

تحديد قائمة مشتبه بهم في واقعة سرقة فيلا محمود الخطيب

الصور

image description

«تعودنا على الأسى».. لبنانيتان ترويان معايشتهما لانفجار بيروت

image description

جولة في مجزر البساتين قبل توزيع صكوك الأضاحي (فيديو وصور)

image description

«الجبل والماء والوجه الحسن».. قرية بيئية ترفيهية بالوادى الجديد (صور)

image description

عرض «المتفائل» على المسرح القومى

image description

قصر البارون فى العيد

الأكثر قراءة

مؤامرات سعاد حسنى.. سر رفض نور الشريف التمثيل مع السندريلا للأبد

سُجن زوجها وتم التحفظ على أموالها.. مأساة سهير رمزي التي خرجت منها بقلب الفيشاوي

تجديد حبس فتاة الـ«تيك توك» ريناد عماد 45 يومًا

6 سيارات إطفاء تحاول السيطرة على حريق بمدينة نصر

إنفوجراف

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

أشرف صبحى: الوزارة تشجع المواطنين على ممارسة الرياضة (فيديو)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

«تميمة الحظ».. سر الفستان الأبيض في حياة هند رستم

ذهبت مع صديقتها مسابقة الوجوه الجديدة ونجحت.. حكايات هند رستم مع الفن

هند رستم: لا يوجد فنانة تستحق لقب «ملكة الإغراء» من بعدي

أسوأ ليلة في حياة هند رستم.. «المرحوم كان بينام هنا»

نجم الساعة

سُجن زوجها وتم التحفظ على أموالها.. مأساة سهير رمزي التي خرجت منها بقلب الفيشاوي

منوعات

«نهي".. خريجة «خدمة اجتماعية» تحترف صناعة المنظفات منزليًا

عائلة فلسطينية تطلق اسم «بيروت» على مولودتها الجديدة

غدًا.. مسرح القاهرة للعرائس يستأنف عرض فركش لما يكش

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2020

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد الخضر حسين.. البراعة فى دراسة ابن خلدون
بسنت حسن
موقعة الساحل
ماجد حبته
الخراب يدق باب تركيا
د.كريمة الحفناوى
لبنان الكرامة ولملمة الجراح
المزيد

الثقافة

«أفراح القبة» تواصل نجاحها على المسرح العائم بالمنيل

مرشحو التجديد النصفي بـ«اتحاد كتاب» يطلقون مبادرة لإنقاذ بيت المثقفين

أين تذهب أموال الجريمة؟.. نيكولاس شاكسون يجيب

«بنك المعرفة المصرى إنجازات وتطلعات».. ندوة بالأعلى للثقافة