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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«أمهات مصر» يوجهن نصائح للطلاب قبل تنسيق الجامعات

السبت 08/أغسطس/2020 - 04:03 م
عبير أحمد
عبير أحمد
نورهان عبدالرحمن
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وجهت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، مجموعة من النصائح للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة هذا العام، والمقبلين على امتحانات القدرات وتنسيق الجامعات.

وقالت عبير، في تصريحات صحفية، إنه يجب على الطلاب عند الذهاب لأداء اختبارات القدرات تجنب سماسرة التنسيق من الأكاديميات، والمعاهد الخاصة غير المعروفة، وغير المعتمدة من وزارة التعليم العالي، حتى لا يقعون فريسة لاستغلالهم والنصب عليهم، مما يؤدي لضياع مستقبلهم.

وأضافت عبير، أن الطالب لا بد أن يعلم أن الكلية التي تناسب قدراته ومواهبة وميوله ويستطيع التفوق فيها هي التي تسمى كلية القمة، وليست الكليات ذات المجموع الأعلى، وبالتالي على الطلاب الالتحاق بالكلية التي تناسبهم ويتفوقون فيها ويجدون عملا بعد التخرج منها، ولذلك لا بد أن يكونوا حريصين ويفكرون كثيرا قبل عملية تسجيل رغبات الالتحاق بالكليات.

وناشدت عبير الطلاب الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمعرفة الكليات والمعاهد المعتمدة من قبل الوزارة، حتى لا يلتحقون بمعاهد وكيانات وهمية تؤدي لضياع مستقبلهم، مختتمة: "ربنا يوفق جميع الطلاب".

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