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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

إصابة كريم عبدالعزيز فى قدمه أثناء تصوير «كيرة والجن»

السبت 08/أغسطس/2020 - 03:57 م
كريم عبدالعزيز
كريم عبدالعزيز
دعاء عبد المقصود
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كشف مصدر من داخل فريق عمل الفيلم السينمائى الجديد "كيرة والجن" لـ"الدستور" عن تعرض النجم كريم عبد العزيز للإصابة في قدمه اليسرى أثناء تصوير أحد مشاهد الأكشن في الفيلم ولكنه أصر على استكمال التصوير واستأنف تصوير مشاهده بشكل طبيعي.

وكان النجم كريم عبدالعزيز قد استأنف تصوير مشاهده بالعمل منذ يومين، ولحق به الفنان أحمد عز الذي بدأ اليوم تصوير مشاهده في أحد اللوكيشنات الخاصة بالعمل.

ويجسد النجم كريم عبدالعزيز شخصية "كيرة" خلال الأحداث، كما يجسد النجم أحمد عز شخصية "الجن"، كما تجسد النجمة هند صبرى شخصية "دولت فهمى".

الفيلم يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصرى فى فترة الاحتلال الإنجليزى، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال منذ اندلاع ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، بالإضافة إلى أن الفيلم يكشف عن فترة زمنية مهمة فى تاريخ مصر وشعبها لتكشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم، من خلال نضال وتضحيات المصريين منذ 100 سنة بشكل مشرف وحقيقى، والفيلم إنتاج سينرجي فيلم.

"كيرة والجن" من بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز وروبي وسيد رجب، أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل ومن تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

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