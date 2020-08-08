حمدى الميرغنى يطلب الدعاء بالشفاء لـ مصطفى حفناوى

شارك الفنان حمدي المرغني، متابعيه، عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لليوتيوبر الشهير مصطفى حفناوي.وعلق حمدي الميرغني على الصورة، قائلًا: "ربنا يشفيك يا مصطفي وتقوم بالسلامة وتبقي أحسن من الأول كمان ربنا يطمن أهلك عليك وحبايبك".وتابع: "ادعوا لمصطفي حالته صعبه جدًا جدًا محدش عارف يمكن دعوة واحدة ربنا يجعلها سبب شفائه اللهم اشفيه واشفي كل مريض يارب"، وتفاعل معه الآلاف من متابعيه داعين له بالشفاء العاجل.يشار إلى أنه قد انتشرت خلال الساعات الماضية الآلاف من المنشورات التى تطالب بالدعاء لـ "حفناوي" فى أزمته الصحية الحالية، التي يخضع فيها تحت رقابة شديدة فى العناية المركزة بعد فقدانه الوعي بشكل كامل، ووضعه على أجهزة التنفس.