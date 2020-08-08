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السبت 08 أغسطس 2020 الموافق 18 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس زفتى يتفقد جاهزية لجان مجلس الشيوخ

السبت 08/أغسطس/2020 - 03:49 م
لجان مجلس الشيوخ
لجان مجلس الشيوخ
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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قام هشام أبوالمكارم، رئيس مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، اليوم السبت، بجولة داخل المركز والمدينة، وذلك للمرور على المقار الانتخابية، للتأكد من جاهزيتها قبل إجراء الانتخابات.

ووجه رئيس المدينة، نوابه أحمد توفيق للقرى، ومجاهد الدرف للمدينة، وجميع العاملين بالجهاز التنفيذي بالمركز والمدينة، بسرعة الانتهاء من الممرات أمام جميع اللجان وكذا الحواجز الرملية لتأمين القوات، وتجهيز صناديق الاقتراع وإزالة أي معوقات قبل انتخابات مجلس الشيوخ.

وشدد أبوالمكارم على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وتعقيم وتطهير كافة اللجان طوال فترة الانتخابات، وكذا المترددون على المقار الانتخابية، وعلى ضرورة توفير كرسي متحرك بكل لجنة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك للتسهيل عليهم أثناء إدلائهم بأصواتهم في الانتخابات.

يُذكر أن انتخابات مجلس الشيوخ سيتم إجراؤها يومي 12،11 من الشهر الجاري بــ799 لجنة و703 مقرات على مستوى المحافظة.
لجان مجلس الشيوخ
لجان مجلس الشيوخ

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