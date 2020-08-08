«المحرصاوى» يتفقد لجان امتحانات الدراسات العليا بـ«أصول الدين»

تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، اليوم، يرافقه كلٌّ من: الدكتور عبدالله سرحان، عميد كلية الدراسات العليا، الدكتور عبد الفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين بالقاهرة، لجان امتحانات الدراسات العليا بكلية أصول الدين.وأوضح بيان المركز الإعلامي بالجامعة أن "المحرصاوى" تابع انضباط سير العمل باللجان واطمأن على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية في مواجهة جائحة فيروس كورونا؛ من أجل الحفاظ على سلامة الجميع.وشدد فضيلته- خلال الجولة- على ضرورة توفير الأجواء المناسبة باللجان وملاءمتها؛ من حيث الإضاءة، ووسائل التهوية، وتوفير الأدوات اللازمة للطلاب والطالبات داخل اللجان؛ لمساعدتهم في أداء الامتحانات في هدوء ويسر.وأشاد رئيس الجامعة بما لاحظه من التزام بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الكلية، والمتمثلة في رش لجان الامتحانات وتطهيرها وتعقيمها، إضافة إلى نظام دخول اللجان، والذي يترك مسافة آمنة خلال الدخول والخروج من اللجان؛ لمنع التزاحم وحرصًا على سلامة الطلاب، بجانب ذلك كانت هناك أجهزة لقياس الحرارة في مداخل الكلية؛ للاطمئنان على حالة الطلاب قبيل بدء لجان الامتحانات، كما تضمنت الإجراءات الاحترازية التباعد داخل اللجان بين الطلاب وبعضهم بعضًا؛ حرصًا على سلامة الجميع.واطمأن رئيس جامعة الأزهر على مستوى أسئلة الامتحان، ومدى التزامها بالمقرر، مؤكدًا ضرورة وجود أستاذ المادة التي يمتحن فيها الطلاب، كما وجه إلى ضرورة انتهاء الكنترولات من أعمالها أولًا بأول، ومواصلة العمل بها؛ ليتم الانتهاء من عمليات التصحيح والرصد والمراجعة، واعتماد النتائج وإعلانها في أسرع وقت ممكن عقب انتهاء جميع أعمال الامتحانات.