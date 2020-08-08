«السيرة الهلامية».. هاملت الصعيدى من جديد على المسرح المكشوف

قال الفنان شادي سرور، مدير فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح إن عرض "السيرة الهلامية" يعود من جديد لليلتي عرض على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية أيام الثلاثاء والأربعاء ١١،١٢ من شهر أغسطس الجاري في تمام الثامنة مساء.يذكر أن أحداث العرض تدور حول قيمة الانتقام عند هاملت فى إطار صعيدى بشكل معاصر، "السيرة الهلامية" بطولة محمد إبراهيم، رأفت سعيد، محمود المصري، حسن عبدالله، رامي عبدالمقصود، بلال علي، مصطفى السعيد، مها حمدى، محمود سليمان، تأليف موسيقى محمود وحيد، ديكور مصطفي حامد، أزياء هبة مجدي، تعبير حركي سمير وجوليا، تأليف الحسن محمد، إخراج محمد الصغير.