«الشمس» تؤجل تقديم عرض «حكاوي عرائس القفاز»

قالت الفنانة وفاء الحكيم مدير فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة بالبيت الفني للمسرح إنه من غد الأحد الموافق ٩ أغسطس الجاري تواصل الغرفة نشاطها من جديد، بعد توقف دام ٤ أشهر نظرا للإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة فيروس كوفيد ١٩ المستجد.وأضافت وفاء الحكيم في بيان من لمكتب الإعلامي البيت الفني للمسرح أن الفرقة تعود بعروض مسرح " حكاوي عرائس القفاز"، بينما تم تأجيل عرضه لأيام بسبب ظروف خاصة بالمسرح نفسه مشيرة إلي أن هناك نشاط مكثف سوف يكون نتاج لورشة الحكي وصناعة العرائس، وذلك تحت اشراف الفنانة رحمة محجوب، بينما يتم العرض في بهو مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر.يذكر أن تلك الورش تم تنفيذها وبداياتها قبل فترة التوقف الخاصة بفيروس كورونا وذلك من خلال ٢٠ شخص من الفنانين منهم فنانين من ذوي الاحتياجات الخاصة، ثم تم استكمالها خلال فترة الحظر على شبكة الانترنت حفاظا على سلامة الجميع.