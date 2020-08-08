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بدء اختبار القدرات لطلاب الثانوية للالتحاق بكلية التربية الرياضية بجامعة سوهاج

السبت 08/أغسطس/2020 - 03:21 م
اختبار القدرات لطلاب
اختبار القدرات لطلاب الثانوية
مصطفى علم الدين
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أعلن الدكتور احمد عزيز رئيس جامعة سوهاج عن انطلاق اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، للالتحاق بكلية التربية الرياضية بجامعة سوهاج، وسط إجراءات أحترازية مشددة بدءا من اليوم 8 أغسطس الى 20 من نفس الشهر، وذلك وفق الخطة الزمنية التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

وأوضح الدكتور صفا محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن اليوم قد تم سحب الملفات وملئها، ومن المقرر أن يبدأ غدا الأحد الموافق 9 أغسطس الاختبارات الرياضية والمهارية والطبية واللياقة البدنية، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة متابعة داخلية لمتابعة سير اختبارات القدرات وضمان تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة أثناء تنفيذ هذه الاختبارات للوقاية من فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.

وقال الدكتور ابراهيم البرعي عميد الكلية ان الطلاب قد قاموا بالتسجيل الإلكتروني لإجراء اختبارات القدرات منذ يوم الخميس 6 أغسطس 2020-2021، من خلال موقع التنسيق الإلكترونى التابع لوزارة التعليم العالى:www.tansik.egypt.gov.eg والتى تتم الكترونيًا عن طريق استخدام الرقم القومى ورقم جلوس الطالب.

وتقام الاختبارات تحت إشراف الدكتور أحمد عبد الله وكيل كلية التربية الرياضية للتعليم والطلاب، والدكتور هاني جعفر المدير التنفيذي، والهيئة التدريسية والعاملين بالكلية.

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