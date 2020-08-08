قررت وزارة الأوقاف إقامة صلاة الجمعة المقبلة، بمسجد عمرو بن العاص بالقاهرة تحت عنوان "أعمدة بناء الدولة".وأكدت الوزارة في بيان اليوم، أن خطبة الجمعة بمسجد عمرو بن العاص ستكون بعدد محدود من العاملين بالأوقاف، مع رفع أذان النوازل ظهر الجمعة وصلاتها ظهرًا بالمنازل أو الرحال، وبذات الضوابط والإجراءات التي تمت في إقامة الجمعة خلال الأسابيع الماضية.