حقيقة التقاط «سيلفي» للتأكد من التصويت بانتخابات «الشيوخ»

كشف المستشار عادل عمران، المستشار القانوني لوزارة الهجرة، حقيقة ما يتردد بشأن اشتراط التقاط الناخب المصري في الخارج "صورة سيلفي" مع أوراق التصويت الخاصة به في انتخابات مجلس الشيوخ، للتأكد من أنه هو من أدلى بصوته.وقال عمران، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصري" المذاع علي فضائية "إم بي سي مصر 2": "كلام غير حقيقي، كلام سوشيال ميديا"، موضحا أن الرقم الكودي الذي سيدخل من خلاله موقع الانتخاب للإدلاء بصوته الانتخابي لا يظهر إلا مرة واحدة، وبعد تسجيل البيانات، وهو ما يضمن أن صاحب البيانات هو الناخب الحقيقي.وأوضح المستشار القانوني لوزارة الهجرة أنه بمجرد أن يدلي المصري في الخارج بصوته، لن يتمكن من الدخول على الموقع مرة ثانية، حيث إن استخدام كود الدخول يكون لمرة واحدة فقط.