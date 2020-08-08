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السبت 08 أغسطس 2020 الموافق 18 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حفل فنى فى تونس وحملات لإعلان التضامن مع لبنان

السبت 08/أغسطس/2020 - 03:04 م
حفل فني في تونس
حفل فني في تونس
وكالات
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أعلنت بلدية تونس، اليوم السبت، عن إحياء حفل للتضامن مع لبنان مقررًا بعد غد الإثنين بساحة القصبة على مقربة من قصر الحكومة، وهو من بين حملات أخرى لدعم ضحايا كارثة انفجار مرفأ بيروت.

وقالت بلدية تونس في إعلانها المنشور بوسائل الإعلام، إن الحفل هو تأكيد لأواصر التآخي والمحبة مع الشعب اللبناني الشقيق في محنته.

ويشارك في الحفل المطرب التونسي الكبير لطفي بوشناق وتشاركه أيضا الفنانة أمينة الصرارفي والفنان عبد الله المريش، ويحضره سفير لبنان بتونس طوني فرنجية ورئيسة بلدية تونس سعاد عبد الرحيم، بالإضافة لجمع من المثقفين والفنانين.

وقال مصدر من بلدية تونس، إن "العلاقات وثيقة بين بلديتي بيروت وتونس، وأن هناك مقترحا لإحياء حفل ثان بالمسرح البلدي في العاصمة للتضامن مع لبنان، كما تجري مناقشة فتح حساب بنكي بإشراف السفارة اللبنانية لجمع تبرعات للبنان".

وكانت السلطات التونسية ومنظمات وطنية في مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل أعلنت عن استعدادها لتقديم الدعم إلى لبنان.

وأرسلت تونس طائرتين عسكريتين نقلتا مساعدات طبية وغذائية عاجلة إلى لبنان، كما أعلنت الرئاسة عن استعدادها للتكفل بعلاج 100 جريح لبناني في مستشفيات تونس.

ووجه اتحاد الشغل نداء إلى الشغالين و"القوى الحية" بالبلاد لإطلاق حملات تضامن مع اللبنانيين، كما أعلن عن إرسال مساعدات طبية وأغذية وأغطية بالتنسيق مع الاتحاد العام للعمال في لبنان.

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