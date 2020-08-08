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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

التحقيق مع أبطال فيديو إلقاء ألعاب نارية تجاه الفتيات بمدينة نصر

السبت 08/أغسطس/2020 - 02:59 م
أبطال فيديو إلقاء
أبطال فيديو إلقاء ألعاب نارية
حسام التمساح
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تباشر نيابة مدينة نصر الجزئية، التحقيق مع المتهمين ابطال مقطع فيديو تم تداوله على موقع فيس بوك يتضمن إلقاءهم ألعاب نارية تجاه بعض الفتيات وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وتفريغ الفيديو لكشف ملابسات الواقعة.

رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تداول مقطع فيديو على صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام مجموعة من الأشخاص يستقلون دراجة نارية بإشعال ألعاب نارية "صواريخ" وإلقائها على الفتيات – حال تواجدهم بمنطقة مدينة نصر.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (ثلاثة أشخاص، مقيمين بدائرة قسم شرطة الزاوية ).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم الدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة "ملك أحدهم" وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد المزاح وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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