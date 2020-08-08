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السبت 08 أغسطس 2020 الموافق 18 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استمرار أعمال تصحيح الثانوية الصناعية بدمياط

السبت 08/أغسطس/2020 - 02:58 م
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض
حسام فهمي
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تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، سير العمل بمقر لجنة النظام والمراقبة للمدارس الثانوية الصناعية بنظام 3 سنوات "الكنترول ولجنة الإدارة".

وتابعت، المحافظ، منظومة أعمال التصحيح بالكنترول الذي يعمل به ما يقرب من 1500 مصحح ومقدر درجات معظمهم من أبناء المحافظة مغتربين من خارجها، مطمئنة على سير أعمال الكنترول.

وشددت "المحافظ" على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية من ارتداء الكمامات وواقيات الوجه وترك مسافات بين العاملين بالكنترول، في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا.

من جانبه أكد "عادل عثمان" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن الدكتورة منال عوض وجهت بتقديم كافة التسهيلات اللازمة وتهيئة الأجواء المناسبة لإنجاز أعمال الامتحانات بالشكل المنضبط والدقيق ودون أية معوقات وتوفير كل الدعم للمعلمين والمعلمات العاملين بأعمال التصحيح وتهيئة الأجواء للعمل وفق الإجراءات الاحترازية، وتوفير استراحات مجهزة بالكامل لجميع المصححين المغتربين.

وأضاف أن الكنترول يشرف على أعمال تصحيح الامتحانات لما يقرب من ٣٠ ألف طالب وطالبة في ثلاث محافظات " بورسعيد والإسماعيلية والشرقية"

وأشار إلى أن أعمال التصحيح ورصد الدرجات تسير بالتوازي مع أعمال الامتحانات التحريرية والتي تختتم في ١٣ أغسطس الحالي.

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