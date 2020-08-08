«رئيس مرسى علم» يتفقد لجان انتخابات «الشيوخ» للتأكد من جاهزيتها

تفقد اللواء واصف عدلى، رئيس مدينة مرسى علم، اليوم، عددا من المدارس بالمدينة، للاطمئنان على مدى جاهزية اللجان والمقرات الانتخابية والتأكد من توافر كافة مستلزمات العملية الانتخابية، والوقوف على أية ملاحظات أو أحتياجات مطلوبة والعمل على توفيرها بشكل فوري، يرافقه سكرتير المدينة وعدد من القيادات الأمنية والقيادات التنفيذية ومدير الإدارة التعليمية بمرسى علم.وأكد "عدلى"، علي أنه تم التنسيق مع الإدارة الصحية لتوفير أطقم من الأطباء والتمريض باللجان لخدمة الناخبين وتقديم أي خدمة طبية لأى حالة قد تحتاج للمساعدة، كما تم تجهيز أماكن ومظلات للانتظار.ووجه بتوفير الإنارة بجميع المقرت الانتخابية ومحيطها والتأكيد على جاهزيتها وسلامة المداخل والمخارج لجميع اللجان، مشيرًا إلي أن الوحدة المحلية بالتنسيق مع الإدارة التعليمية سعت إلى توفير كافة سبل التأمين لجميع اللجان.وشدد رئيس المدينة على ممثلى كافة الجهات المعنية ببذل أقصى الجهود لتوفير كافة سبل الراحة للمواطنيين وخاصة كبار السن، والعمل على تيسير وتسهيل كافة الاجراءات المتعلقة بالانتخابات وتيسير عملية الاقتراع على الناخبين.