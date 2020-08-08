رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 08 أغسطس 2020 الموافق 18 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«رئيس مرسى علم» يتفقد لجان انتخابات «الشيوخ» للتأكد من جاهزيتها

السبت 08/أغسطس/2020 - 02:56 م
اللواء واصف عدلى،
اللواء واصف عدلى، رئيس مدينة مرسى علم
كتب- علي عواد
طباعة
تفقد اللواء واصف عدلى، رئيس مدينة مرسى علم، اليوم، عددا من المدارس بالمدينة، للاطمئنان على مدى جاهزية اللجان والمقرات الانتخابية والتأكد من توافر كافة مستلزمات العملية الانتخابية، والوقوف على أية ملاحظات أو أحتياجات مطلوبة والعمل على توفيرها بشكل فوري، يرافقه سكرتير المدينة وعدد من القيادات الأمنية والقيادات التنفيذية ومدير الإدارة التعليمية بمرسى علم.

وأكد "عدلى"، علي أنه تم التنسيق مع الإدارة الصحية لتوفير أطقم من الأطباء والتمريض باللجان لخدمة الناخبين وتقديم أي خدمة طبية لأى حالة قد تحتاج للمساعدة، كما تم تجهيز أماكن ومظلات للانتظار.

ووجه بتوفير الإنارة بجميع المقرت الانتخابية ومحيطها والتأكيد على جاهزيتها وسلامة المداخل والمخارج لجميع اللجان، مشيرًا إلي أن الوحدة المحلية بالتنسيق مع الإدارة التعليمية سعت إلى توفير كافة سبل التأمين لجميع اللجان.

وشدد رئيس المدينة على ممثلى كافة الجهات المعنية ببذل أقصى الجهود لتوفير كافة سبل الراحة للمواطنيين وخاصة كبار السن، والعمل على تيسير وتسهيل كافة الاجراءات المتعلقة بالانتخابات وتيسير عملية الاقتراع على الناخبين.

موضوعات متعلقة

موعد المرحلة الأولى للتنسيق 2020.. تفاصيل تنسيق الكليات 2020

عودة المقيمين إلى الكويت على 3 مراحل

ارتفاع أسعار الذهب 5 جنيهات.. وعيار 18 بـ780 جنيهًا

تحديد قائمة مشتبه بهم في واقعة سرقة فيلا محمود الخطيب

الصور

image description

«تعودنا على الأسى».. لبنانيتان ترويان معايشتهما لانفجار بيروت

image description

جولة في مجزر البساتين قبل توزيع صكوك الأضاحي (فيديو وصور)

image description

«الجبل والماء والوجه الحسن».. قرية بيئية ترفيهية بالوادى الجديد (صور)

image description

عرض «المتفائل» على المسرح القومى

image description

قصر البارون فى العيد

الأكثر قراءة

تجديد حبس فتاة الـ«تيك توك» ريناد عماد 45 يومًا

مؤامرات سعاد حسنى.. سر رفض نور الشريف التمثيل مع السندريلا للأبد

سُجن زوجها وتم التحفظ على أموالها.. مأساة سهير رمزي التي خرجت منها بقلب الفيشاوي

6 سيارات إطفاء تحاول السيطرة على حريق بمدينة نصر

إنفوجراف

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

أشرف صبحى: الوزارة تشجع المواطنين على ممارسة الرياضة (فيديو)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

«تميمة الحظ».. سر الفستان الأبيض في حياة هند رستم

ذهبت مع صديقتها مسابقة الوجوه الجديدة ونجحت.. حكايات هند رستم مع الفن

هند رستم: لا يوجد فنانة تستحق لقب «ملكة الإغراء» من بعدي

أسوأ ليلة في حياة هند رستم.. «المرحوم كان بينام هنا»

نجم الساعة

سُجن زوجها وتم التحفظ على أموالها.. مأساة سهير رمزي التي خرجت منها بقلب الفيشاوي

منوعات

«نهي".. خريجة «خدمة اجتماعية» تحترف صناعة المنظفات منزليًا

عائلة فلسطينية تطلق اسم «بيروت» على مولودتها الجديدة

غدًا.. مسرح القاهرة للعرائس يستأنف عرض فركش لما يكش

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2020

مقالات الرأي
ماجد حبته
الخراب يدق باب تركيا
د.كريمة الحفناوى
لبنان الكرامة ولملمة الجراح
صفاء النجار
لماذا ما زال الاستعمار رومانسيًا؟!
مدحت بشاى
«القديسة» و«الأيقونة» فى وجداننا
المزيد

الثقافة

مرشحو التجديد النصفي بـ«اتحاد كتاب» يطلقون مبادرة لإنقاذ بيت المثقفين

أين تذهب أموال الجريمة؟.. نيكولاس شاكسون يجيب

«بنك المعرفة المصرى إنجازات وتطلعات».. ندوة بالأعلى للثقافة

«الشباب.. القدوة - السوشيال ميديا» بـ «الأعلى للثقافة».. 20 أغسطس