محافظ الغربية يتفقد لجان انتخابات «الشيوخ» بقطور

قام الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم السبت، بجولة مفاجئة لمدينة قطور للمرور على المقار الانتخابية للتأكد من جاهزيتها قبل إجراء الانتخابات.ووجه المحافظ، رئيس مدينة قطور، بسرعة الانتهاء من الممرات أمام جميع اللجان وكذا الحواجز الرملية لتأمين القوات، وتجهيز صناديق الاقتراع وإزالة أي معوقات قبل انتخابات مجلس الشيوخ.وشدد المحافظ على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وتعقيم وتطهير كافة اللجان طوال فترة الانتخابات وكذا المترددين على المقار الانتخابية، وعلي ضرورة توفير كرسي متحرك بكل لجنة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وذلك للتسهيل عليهم أثناء ادلائهم بأصواتهم في الانتخابات.يُذكر أن انتخابات مجلس الشيوخ سيتم إجراؤها يومي 12،11 من الشهر الجاري بــ 799 لجنة و703 مقر على مستوى المحافظة.