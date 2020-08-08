تجديد حبس مسجل خطر بتهمة إشعال النار فى شاب معاق

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج، اليوم السبت، تجديد حبس مسجل خطر 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامه بالتعدي على أحد الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة وإحداث إصابته في منطقة المرج.وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، بلاغا يفيد بأنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بدائرة القسم لمتابعة الحالة الأمنية، تلاحظ لهم تواجد شخص "مجهول الهوية" في العقد الثالث من العمر وبه إصابات عبارة عن "جروح سطحية وحروق بالوجه والصدر واليدين"، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج، وتعذر سؤاله لكونه "من ذوي الاحتياجات الخاصة" – معاق ذهنيًا".وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن المجني عليه كان صحبة أحد الأشخاص مسجل خطر "فرض سيطرة" سبق اتهامه في 40 قضية ومطلوب التنفيذ عليه في 3 أحكام، وأنه وراء إحداث إصابته.وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بسابقة تعرفه على المجني عليه وحال وجودهما بمحل سكنه طلب منه المُصاب مبلغ مالى، إلا أنه رفض فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها على المجني عليه بالضرب، وقام بسكب كمية من سائل البنزين عليه وأضرم النيران به محدثًا إصابته المشار إليها، وتم بإرشاده ضبط زجاجة بها آثار لسائل البنزين بمسكنه والمستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.