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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

وجه القمر دينا فؤاد: أخوض تجربة درامية جديدة بمسلسل «جمال الحريم»

السبت 08/أغسطس/2020 - 02:53 م
دينا فؤاد
دينا فؤاد
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◄ دينا فؤاد: سعيدة بردود الأفعال على فيلم ساعة رضا وتصدره تويتر

أعلنت وجه القمر الفنانة دينا فؤاد عن تعاقدها على المشاركة فى بطولة مسلسل «جمال الحريم» مع الفنانة اللبنانية نور وهو العمل المقرر البدء فى تصويره فى آخر العام الجارى والمسلسل يعتمد على البطولة النسائية.

وأضافت أن مسلسل"جمال الحريم" تجربة درامية جديدة ومختلفة من حيث الشكل والمضمون، وأنني أقوم بتقديم شخصية جديدة وستكون مفاجأة للجمهور، المسلسل من تأليف سوسن عامر إخراج منال الصيفى.

وعلى جانب آخر، أعربت دينا فؤاد عن سعادتها الكبيرة بنجاح فيلم ساعة رضا وتصدره تويتر، والبطولة لها مع النجم أحمد فتحى وكوكبة من نجوم الكوميديا فى مصر.

وتابعت أن ردود الأفعال الرائعة من الجماهير والنقاد والإشادة الكبيرة بالفيلم ونسب المشاهدة العالية أسعدتني بشدة، لأن أجواء التصوير بين فريق العمل كانت مميزة، وحالة من السعادة والحب بين الجميع وهذا ما انعكس على الفيلم ونال استحسان الجميع.

يذكر أن "ساعة رضا" تم طرحه ضمن موسم أفلام إجازة منتصف العام الدراسى العام الماضى، وتصدر الفيلم خلال الأيام الماضية تريند تويتر، بطولة: أحمد فتحى، دينا فؤاد، محمد ثروت، وإنتاج أحمد السبكى، وإخراج هانى حمدى.

يذكر أن آخر أعمال دينا فؤاد فى الدراما مسلسل "الأخ الكبير" والذى يعرض حاليا على شاشة قناة الحياة مع النجم محمد رجب ونخبة من نجوم الدراما.

كما شاركت بالملحمة الوطنية "الاختيار" الذى عرض فى شهر رمضان الماضى، مع أمير كرارة، أحمد العوضى، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، إنتاج سينرجي.

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