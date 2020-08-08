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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تعليم بورسعيد: البعض يتاجر بقرار المحافظ بخفض درجات الحد الأدنى للقبول

السبت 08/أغسطس/2020 - 02:52 م
الدكتور نبوي باهي
الدكتور نبوي باهي
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قال الدكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، إن البعض يتاجر بقرار المحافظ بخفض درجات الحد الأدنى للقبول بالثانوية.

وأشار "باهي"، خلال كلمته باللقاء الأسبوعي بين ممثلين عن شباب المحافظة والقيادات التنفيذية بديوان عام المحافظة، بحضور المحافظ اللواء عادل الغضبان، إلى أنه جرى إقبال الطلاب على التعليم الفني، مما نتج عنه انخفاض في كثافة عدد من الفصول بالمرحلة الثانوية.

وأكد وكيل وزارة التعليم على أنه جرى عرض الموضوع على محافظ بورسعيد الذي وافق على خفض الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة من 255 درجة إلى 250 درجة، إلا أن البعض يحاول أن يتاجر بذلك وينسبه لنفسه.

يشار إلى أن الساعات الماضية شهدت مشادات بين أنصار مرشح لمجلس الشيوخ وأنصار أحد أعضاء مجلس النواب لنسب قرار خفض الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة إلى كلا منهما.

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