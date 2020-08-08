تجديد حبس طالب متهم باختراق حسابات عملاء البنوك

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس طالب 15 يومًا على ذمة التحقيق لاتهامه باختراق حسابات عملاء البنوك والاستيلاء على أموالهم باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني وإجراء عمليات تسوق شبكي.وتبين من التحقيقات أنه عقب تلقي أجهزة الأمن بلاغًا من موظف بالمعاش بقيام أحد الأشخاص بسرقة بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة به والصادرة من أحد البنوك واستخدامها في إجراء العديد من العمليات الشرائية على مواقع شركات التسويق الإلكتروني بلغت قيمتها مائة وستون ألف جنيه مصري دون علمه.وبإجراء عمليات الفحص الفني لتلك العمليات الشرائية بالتنسيق ومسئولي شركات التسوق الإلكتروني تبين أن مرسل أوامر شراء تلك العمليات طالب – مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر.وتم رصد أوامر شراء حديثة لبعض الأجهزة الإلكترونية من بعض مواقع التسوق الإلكتروني باستخدام بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بالشاكي.وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وأنه حصل على بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني والبيانات البنكية الخاصة بالشاكي من ابنته بأسلوب احتيالي واستخدام تلك البيانات في إجراء العديد من العمليات الشرائية على مواقع التسوق الإلكتروني، وأنه قام بالتصرف في تلك الأجهزة والإكسسوارات وأنه يحتفظ بمبالغ مالية بحساباته ببعض البنوك.وبإرشاده تم ضبط (هاتفين محمولين، سماعتين لاسلكيتين) وجميعها من متحصلات نشاطه الإجرامي.وبفحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم تبين احتواؤه على صور ومحادثات ودلائل على ارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات