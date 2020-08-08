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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

33 حالة غش واشتباه في إصابة كورونا بامتحانات الدبلومات الفنية

السبت 08/أغسطس/2020 - 02:49 م
حالة غش
حالة غش
نورهان عبدالرحمن
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أدى 738 ألف و114 طالب وطالبة بالدبلومات الفنية (نظام الخمس سنوات والثلاث سنوات)، صباح اليوم، الامتحان في 229 مادة فترة أولى، و4 مواد فترة ثانية، في سادس أيام الامتحانات التحريرية (الدور الأول) للعام الدراسي 20192020، والتي تستمر حتى 13 أغسطس 2020، داخل 2986 لجنة سير امتحان.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، إن امتحانات الدبلومات الفنية في يومها السادس سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدأ الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان.

وتفقد الدكتور محمد مجاهد، سير العملية الامتحانية في عدد من لجان محافظة البحيرة، بحضور محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم، يرافقه في الجولة الدكتور محمد عمارة، رئيس قطاع التعليم الفني، وهاشم جامع، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني.

وزار نائب الوزير لشئون التعليم الفني، لجان الامتحانات بمدارس "النوبارية الرسمية لغات، والنوبارية الثانوية الفنية التجارية المشتركة، النوبارية الثانوية الصناعية المشتركة، ومدرسة أبو بكر الصديق الثانوية بوادي النطرون"؛ حيث اطمئن على إجراءات التعقيم بالنسبة للطلاب والالتزام بجميع التعليمات.

وأكد مجاهد على الالتزام بالإجراءات الوقائية واتباع الإرشادات والتعليمات الخاصة بلجان الامتحانات.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني 33 حالة محاولة غش وحيازة محمول في محافظات "المنيا، بورسعيد، المنصورة، القليوبية، الدقهلية، وتم ضبط الطلاب المسئولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات، بالإضافة لحالة اشتباه إصابة بفيروس كورونا.

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