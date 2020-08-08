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السبت 08 أغسطس 2020 الموافق 18 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الحكومة الإيطالية تقر حزمة إجراءات لدعم الشركات

السبت 08/أغسطس/2020 - 02:43 م
كورونا في ايطاليا
كورونا في ايطاليا
وكالات
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أقرت الحكومة الإيطالية حزمة من الإجراءات لدعم الشركات والعاملين خلال أزمة فيروس كورونا (كوفيد19-).

ويشمل ما يطلق عليه مرسوم أغسطس، إعفاءات ضريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وللشركات التي توظف عاملين في جنوب إيطاليا وتمديد مدفوعات لمرة واحدة لقطاع السياحة والعاملين في قطاع الترفيهه، تخصيص أموال قطاع الرعاية الصحية، تمديد تمويل الإجازات وحظر على التسريح
الجماعي للعاملين العام الجاري، حسبما قال رئيس الوزراء جوزيبي كونتي في روما في وقت متأخر من أمس الجمعة.

وأضاف "كونتي" في مؤتمر صحفي: "لا نريد تقسيم إيطاليا إلى نصفين، ولكن نريد مساعدة المناطق الأكثر حرمانا على التعافي"، حسبما جاء على موقع وكالة بلومبرج للأنباء.

وترمي الإجراءات إلى تجنب سيناريو كارثي يتوقف فيخ الدعم الحكومي للشركات والعاملين فيما لا يزال الاقتصاد هشا بعد شهور من الإغلاقات، لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

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