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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

سفيرنا ببيروت: مصر كلها متضامنة مع لبنان في مصابه الأليم

السبت 08/أغسطس/2020 - 02:43 م
الدكتور ياسر علوي
الدكتور ياسر علوي
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أكد سفير مصر لدى لبنان الدكتور ياسر علوي، أن الجسر الجوي الإغاثي الذي أطلقته مصر دعما للشعب اللبناني في مواجهة كارثة الانفجار المدمر الذي ضرب العاصمة بيروت، مستمر خلال الأيام القادمة لنقل المساعدات إلى الأشقاء في لبنان.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها السفير ياسر علوي إلى مستشفى رفيق الحريري الجامعي ببيروت، حيث سلم المستشفى ما يربو على الطن ونصف الطن من المساعدات التي تقدمها مصر، وتتمثل في مساعدات طبية تتضمن مستلزمات وأدوية للتعامل مع الحالات الطارئة والجراحية (أدوية تخدير وخيوط جراحية وقفازات جراحية ومحاليل وكانيولا وغيرها وأقنعة طبية وبدل عزل كاملة وأدوية علاجية متنوعة).

وقال "مصر كلها متضامنة مع لبنان في مصابه الأليم، والجسر الجوي المصري سيستمر على مدى الأيام القادمة في نقل المساعدات، كما أننا ارتأينا أن نقدم جزءا من هذه المساعدات بشكل مباشر إلى مستشفى رفيق الحريري الجامعي تقديرا لما يبذله هذا الصرح الطبي من جهود كخط دفاع أول في مواجهة الأزمة الراهنة، ومن قبل ذلك مجابهة فيروس كورونا المستجد، بما يعين الأشقاء اللبنانيين في أزمتهم الأخيرة والتي جاءت جراء انفجار بيروت".

يذكر أن الجسر الجوي الإغاثي المصري، الذي جرى إطلاقه بصورة فورية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي دعما للبنان ومساعدة له على تجاوز الكارثة الإنسانية التي لحقت به، يتضمن 4 مراحل رئيسية تشمل كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية، فضلا عن أطقم من الأطباء المتخصصين ومواد بناء وألواح زجاجية لإعادة الإعمار.

وكانت الدفعة الثانية من المساعدات التي تقدمها مصر إلى لبنان في إطار الجسر الجوي الإغاثي، قد وصلت صباح اليوم، حيث حملت الطائرة المصرية الثانية من الجسر الجوي مساعدات كبيرة، من بينها مواد غذائية ودقيق، بإجمالي 14 طنا من المساعدات، وتسلمها الجانب اللبناني بحضور سفير مصر، والعميد أركان حرب أحمد الشحات رئيس مكتب الاتصال العسكري بالسفارة المصرية ببيروت، وقنصل مصر العام في لبنان أحمد إمام، والقنصل وائل السيسي، ونائب الملحق العسكري الرائد أحمد هاني.

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