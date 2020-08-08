حبس عاطلين قبل بيعهما كيلو استروكس على عملائهما فى مدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر الجزئية، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، ضبط بحوزتهما كيلو مخدر الاستروكس، قبل بيعها على عملائهما فى مدينة نصر.وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، من ضبط عاطلَين حال وجودهما بدائرة القسم وبحوزتهما (كمية من مخدر الاستروكس وزنت 1 كيلو جرام- مبلغ مالى - 3 هواتف محمولة)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.