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السبت 08 أغسطس 2020 الموافق 18 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مشاجرة بمركز طهطا بين عائلتين تؤدى لسقوط قتيل ومصابين

السبت 08/أغسطس/2020 - 01:46 م
مشاجرة
مشاجرة
مصطفى علم الدين
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تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من العميد محمد طليبة، مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلتين بنجع "طلحة" التابع لقرية نزالى دواد التابعة لدائرة المركز ووجود إصابات ووفيات.

وانتقل على الفور المقدم محمد عبد الصبور، رئيس مباحث مركز شرطة طهطا، ومعاونيه الرائد أحمد الكاشف وبالمعاينة والتحرى تبين وجود مشاجرة بين عائلة أولاد حسين مصطفى وعائلة أولاد الرفيع، وذلك بسبب المرور بالموتوسيكلات، أدت المشاجرة إلى وفاة هلال خيرى السن 55 منجد من عائلة الرفيع إثر ضربه بقالب طوب.

وتمكن رجال مباحث مركز شرطة طهطا من ضبط طرفي المشاجرة ونقل الجثة إلى المستشفى العام بطهطا.

تحرر المحضر اللازم وتم عمل حراسة أمنية بموقع الجريمة، والآن تجرى التحقيقات بمعرفة رئيس المباحث لمعرفة سبب وكيفية الوفاة.

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