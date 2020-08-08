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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الداخلة» تستعد لانتخابات «الشيوخ» بالوادي الجديد

السبت 08/أغسطس/2020 - 01:36 م
الشيوخ بالوادي الجديد
الشيوخ بالوادي الجديد
محمد مهدي
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عقد الدكتور نبيل حنفي، رئيس مركز ومدينة الداخلة، اليوم السبت، اجتماعا موسعا مع رؤساء الوحدات المحلية القروية ورؤساء الأحياء بمدينة "موط" لمتابعة آخر الاستعدادات لانتخابات مجلس الشيوخ وملف التصالح في مخالفات البناء، بحضور العقيد عبدالغنى السماحي، نائب أول المركز.

وشدد رئيس مركز الداخلة على جاهزية جميع مقار اللجان الانتخابية على مستوى المركز لاستقبال الناخبين بانتخابات مجلس الشيو 11، 12 أغسطس الحالي، وتحديد أماكن محددة لوقوف الناخبين على مسافات متباعدة أثناء الإدلاء بأصواتهم والزامهم بارتداء الكمامات وتوفير مظلات ومقاعد خارج مقار اللجان للتيسير على المواطنين في عملية التصويت، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية، مؤكدا على وقوف الدولة على مسافة واحدة من كافة المرشحين.

كما وجه رئيس المركز على سرعة الإنتهاء من تحصيل نسبة الـ25% جدية التصالح فى مخالفات البناء، وكذلك سرعة الانتهاء من ملف التقنين وتحصيل كل الرسوم المستحقة للدولة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الغير جادين.
الشيوخ بالوادي الجديد
الشيوخ بالوادي الجديد
الشيوخ بالوادي الجديد
الشيوخ بالوادي الجديد
الشيوخ بالوادي الجديد
الشيوخ بالوادي الجديد

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