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السبت 08 أغسطس 2020 الموافق 18 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

جلطة دماغية أدخلته في غيبوبة.. 10 معلومات عن مصطفى حفناوي

السبت 08/أغسطس/2020 - 01:36 م
مصطفى حفناوي
مصطفى حفناوي
نوران إمام
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تعرض اليوتيوبر مصطفي حفناوي لتشخيص طبي خاطىء ما تسبب فى تعرضه لجلطة دماغية نتج عنها ضمور واشتباه بشلل نصفي لتنفجر موجة من التعاطف معه والدعاء له بالشفاء.

"الدستور" تقدم 10 معلومات عن "حفناوي":
1-يُعد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، مهتم بصناعة الفيديوهات وصاحب كافيه «قهوة طاولة».
2-تعدى عدد متابعيه على موقع انستجرام أكثر من مليون متابعا.
3-من سكان المقطم بالقاهرة ومعروف بحبه للسفر والبحر.
4-تحدث عن عشقه للفنان تامر حسني، كان بينهما علاقة صداقة، فاحتفل" تامر" بعيد نيلاد مصطفى عام 2017.
5-من مواليد 6 يناير والتحق بجامعة حلوان.
6-يعمل بالتمثيل والتصوير ويوتيوبر، مؤسس قهوة "طاولة".
7- تعرض لجلطة دماغية يوم 5 أغسطس نتج عنها دخوله في غيبوبة.
8-قدم فديوهات لاقت إعجاب متابعيه، كان يناقش بعض القضايا الإجتماعية عبر حسابه الشخصي.
9- نشر صديقة المقرب عميو راضي عبر "انستجرام" حالته الصحية مما تسبب فى ضجة بمواقع التواصل الإجتماعي، ودعا الجميع له بالشفاء العاجل.
10- تأخرت حالته الصحية وفق ما نشرته الممثلة دياناهشام قائله:"أرجوكم ادعوا له.. الساعات القليلة الجاية مصيرية في حالة حفناوي، والدعاء الكتير قادر ربنا وحده يغير قدره ويشفيه.. بجد ادعوا له عشان بجد ده أطيب وأجدع بني آدم شفته، كفاية روحه الحلوة وجدعنته، ومهما أقول مفيش حاجة هتوصف قد ايه هو بني آدم نضيف أوي من جواه وكويس ومحترم أوي".

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