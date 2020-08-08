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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مبارك: قطر سحبت سفيرها من ألمانيا بعد كشف «تمويلات حزب الله»

السبت 08/أغسطس/2020 - 01:31 م
الكاتب السعودي منذر
الكاتب السعودي منذر آل الشيخ مبارك
أمينة ذكى
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قال الكاتب السعودي منذر آل الشيخ مبارك، اليوم السبت، عبر تغريدة له عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، إن قطر سحبت سفيرها من ألمانيا على خلفية قضية تمويلاتها لحزب الله اللبناني.

وأضاف مبارك، سحبت الدوحة اليوم سفيرها في ألمانيا بسبب انتقادات ألمانية للسفير بعلاقته بجماعات متطرفة السحب، أتى بعد اتهام لسفيرها في بلجيكا بتقديم 750 ألف يورو لإخفاء تمويل قطر لحزب الله.

وتابع: "هل سيؤثر ذلك في القضية المنظورة ضد رموز من آل ثاني وبنك قطر ومصرف الريان في نيويورك".

يأتي هذا في أعقاب تصريحات أحد المقاولين الألمان ما يفيد بأن قطر تمول حزب الله عن طريق عدد من أفراد العائلة الحاكمة في قطر.

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